В текущем году проверки счетчиков не будет, её решили отложить. Для потребителей полная проверка всех бытовых приборов учёта, а именно счетчиков электроэнергии, газа и воды, состоится в начале 2021 года. По данным комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области, такое решение принято в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Перерасчётов показаний временно не поверенных счётчиков не будет. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, согласно информации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, начиная с 06.04.2020 до 01.01.2021 обязаны принимать показания всех бытовых приборов учёта, в том числе с истекшим сроком поверки. Владельцы таких приборов учёта продолжают сдавать индивидуальные показания, и именно такие показания должны будут приниматься для расчёта.



