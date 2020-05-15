Жителям региона предлагают совершить путешествие по родному краю не выходя из дома. Такую возможность предоставляет всем желающим Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького в своей новой видеопрезентации «Твой край родной. Издания краеведческого характера из фонда Сектора редких и ценных изданий» позволяет познакомиться с изданиями, пронизанными духом времени и несущие в себе неповторимый отпечаток былой эпохи.

Из представленных в видеопрезентации интересна и ценна​ книга «Акафист преподобному отцу нашему Арсению Великому», изданная в Санкт-Петербурге в 1888 году с дарственной надписью настоятельницы Усть-Медведицкого Преображенского монастыря игуменьи Арсении.

Уроженец станицы Глазуновской, автор хорошо известных в конце XIX века произведений о жизни казачества Федор Крюков оставил нам несколько прижизненных публикаций в журналах «Русское богатство» и «Исторический вестник».

Неизменный интерес вызывает у читателя «Спутник по реке Волге и её притокам Каме и Оке», изданный в Саратове в 1913 году. В книге даны исторические, статистические, географические сведения волжских, камских и окских городов. Имеются карты рек Волги, Камы, Оки с видами и планами расположенных на них городов.

Видеопрезентация доступна по ссылке. Все представленные издания хранятся в Секторе редких и ценных изданий Отдела читального зала и будут доступны пользователям после возвращения библиотеки в привычный режим работы.



