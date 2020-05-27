Музей историй чистой воды «Фильтры», который поддерживает и развивает компания «Концессии водоснабжения», представит свой опыт работы с горожанами на XXII Международном фестивале «Интермузей-2020».

В этом году единственный в мире масштабный музейный фестиваль, в котором ежегодно участвуют сотни российских и зарубежных музеев, пройдет в онлайн-формате. «Интермузей» формирует представление о традициях, новых тенденциях, практиках и технологиях в работе современного музея. В этом году в фестивале примут участие более 360 музеев из 80 областей всех федеральных округов РФ. Структура фестиваля включит: интерактивную музейную экспозицию, деловую программу в формате вебинаров и профессиональный межмузейный конкурс. На портале фестиваля будет развернута интерактивная экспозиция на главную тему фестиваля – «Хранители мира», посвященную 75-летию Победы.

Волгоградский опыт будет представлен в дискуссии «Музей для старшего поколения: партисипаторные практики и трансформации социальной дистанции». Понятие «социальной дистанции», барьеров между людьми, отдельными группами существовало всегда, а сейчас в связи с пандемией вопрос встал особенно остро. Действительно ли преодоление социальных барьеров – это импульс к развитию? И как музею сформировать свою миссию в этом процессе? Москва и Омск, Удмуртия и Пензенская область – здесь реализованы музейные проекты, опыт которых будут обсуждать в ходе дискуссии.

Директор «Музей историй чистой воды «Фильтры» Анна Степнова выступит с докладом на тему «Заговори, чтобы я тебя увидел: музей убирает барьеры между городом и городским хозяйством». Коммунальное хозяйство незаметно для города. С одной стороны, это хорошо: значит, все работает. С другой стороны, это проблема: отсутствие общественного внимания к отрасли жизнеобеспечения ведет к ее недофинансированию, затрудняет приток молодых кадров и т.д. Чем музей помогает отрасли, как стрит-арт, кино- и театральные проекты помогают снять барьер непонимания между городом и его хозяйством – об этом и пойдет речь в ходе дискуссии.

В событиях «Интермузея» могут принять участие все, кто зарегистрируется на конкретное мероприятие. Доступ к дискуссиям на платформе Zoom ограничен – до 500 участников, поэтому желательно регистрироваться заблаговременно. Можно посмотреть дискуссии и на YouTube-канале фестиваля.

Подробности регистрации и просмотра – на портале https://imuseum.ru/sections/

Дискуссия «Музей для старшего поколения: партисипаторные практики и трансформации социальной дистанции» состоится 29 мая в 14:00 по московскому времени (15:00 – по волгоградскому).

Регистрация: https://givc-ru.zoom.us/webinar/register/WN_zSmxxbYkS2m3WhTpXmSu7w



