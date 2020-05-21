В Советском районе Волгограда рабочие приступили к строительству автомобильной дороги по улице Родниковой. Работы выполняются муниципальным предприятием «ДСЭР Советского района». Проезд протяженностью порядка 650 метров возводится с учетом перспективной застройки микрорайона «Родниковая долина» и позволит обеспечить выезд с территории возле строящихся многоквартирных домов к улицам Дж. Джабаева, Степанищева, Курсекова. Общая площадь объекта составит порядка 15 тысяч квадратных метров.

По данным городской администрации, на прилегающей территории также будет проведено благоустройство и озеленение. Проектом предусмотрено создание зеленой зоны с тротуарами и велодорожкой, а также обустройство парковочных площадок.

В настоящее время рабочие заняты обустройством ливневого коллектора диаметром 500 мм, который будет принимать осадочные воды не только с проезжей части, но и с парковочных площадок, тротуаров и прилегающих территорий. Общая протяженность системы водоотведения на этом участке составит более 600 метров. Одновременно на объекте ведется подготовка территории для строительства основания дороги. С помощью тяжелой спецтехники уже снят верхний плодородный слой почвы, позднее его используют для обустройства зеленой зоны.

На следующем этапе строители сформируют двухслойное щебеночно-песчаное основание для будущей дороги. На финальном этапе на подготовленное основание уложат асфальтовое покрытие, состоящее из выравнивающего и финишного слоев. Постоянный контроль за соблюдением норм строительства и технологии ведут сотрудники службы заказчика МУ «Комдорстрой». Ежедневный мониторинг, а также регулярные проверки качества используемых материалов, позволяют добиться высокого качества новых объектов.



