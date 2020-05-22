Паромная переправа через реку Ахтуба возобновить свою работу лишь в начале лета. Это связанно с высоким уровнем паводковых вод.

По данным РИАЦ, работа транспортного судна без риска причинения вреда здоровью и ущерба имуществу пассажиров возможна лишь при объёмах сброса воды с Волжской ГЭС до 12 000 м³/с. В апреле и мае этот параметр значительно превышает 16 000 м³/с.

МУП «Волжская автоколонна», в чьём ведении находится паром, уже проводили пробные рейсы. Во время рейсов были зафиксированы критические нагрузки на отдельные узлы и агрегаты судна.

В настоящее время идёт ежесуточный мониторинг уровня сброса воды, и как только условия позволят паром «Дачник-1» возобновит свою деятельность. Однако, согласно прогнозу паводка, сброс воды на Волжской ГЭС пойдёт на убыль не раньше следующего месяца.



