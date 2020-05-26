Посещение лесов по-прежнему ограничено. Для граждан ограничение были продлены до 14 июня. Ограничительные меры введены в рамках действия особого противопожарного режима на территории Волгоградского региона. За соблюдением ограничительного режима следят лесники, сотрудники правопорядка и местных администраций.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, гражданам также напоминаю, что в создавшихся эпидемиологических условиях, а также в связи установленным в регионе особым противопожарным режимом ограничение посещения касается не только лесов, но и природных парков и государственных охотничьих угодий. Охотинспекторы и сотрудники парков патрулируют территорию и ведут с посетителями и местными жителями разъяснительную работу.

Кроме того, экологи используют время ограничений для обустройства рекреационных объектов: оборудуют места для стоянки автотранспорта, убирают территорию от мусора, ремонтируют беседки и скамейки.



