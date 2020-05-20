Активист проекта ОНФ “За честные закупки” Эдгар Петросян, член совета ВРО ООО “Деловая Россия” Николай Лукьяненко и региональный координатор проекта партии “Единая Россия” “Крепкая семья” Елена Вознесенская проверили в каких условиях производится фасовка школьных продуктовых наборов, а также оценили состав пайков для детей.

Общественники проконтролировали фасовку продовольственных наборов для школьников на Волгоградском комбинате питания Общество

Участники инспекции осмотрели производственные цеха и складские помещения, узнали, как работает система безопасности и контроля в обычное время, а также в период пандемии. Пояснения давала директор комбината питания Мария Лязникова: “Общая площадь комбината более 6 тысяч квадратных метров, который в сутки может перерабатывать до 150 тонн продукции. Сейчас комбинат работает, в основном, на фасовку школьных продуктовых наборов, но в обычное время мы поставляем в соцучреждения полуфабрикаты, готовую продукцию, а также фасованное сырье целого ряда наименований ”.

Общественники проконтролировали фасовку продовольственных наборов для школьников на Волгоградском комбинате питания Общество

Общественники проконтролировали фасовку продовольственных наборов для школьников на Волгоградском комбинате питания Общество
Общественники проконтролировали фасовку продовольственных наборов для школьников на Волгоградском комбинате питания Общество
Общественники проконтролировали фасовку продовольственных наборов для школьников на Волгоградском комбинате питания Общество
Общественники проконтролировали фасовку продовольственных наборов для школьников на Волгоградском комбинате питания Общество
Общественники проконтролировали фасовку продовольственных наборов для школьников на Волгоградском комбинате питания Общество

Сейчас сотрудники компании “Виво маркет” завершают формирование  майских продовольственных наборов для школьников льготных категорий. Их выдача будет производиться 21 и 22 мая. Напомним,  Волгоградский комбинат питания компании “Виво маркет” работает по контрактам с общеобразовательными учреждениями пяти районов города. Это Красноармейский, Ворошиловский, Дзержинский, Краснооктябрьский и Тракторозаводский районы.

Общественники проконтролировали фасовку продовольственных наборов для школьников на Волгоградском комбинате питания Общество

Общественники проконтролировали фасовку продовольственных наборов для школьников на Волгоградском комбинате питания Общество
Общественники проконтролировали фасовку продовольственных наборов для школьников на Волгоградском комбинате питания Общество

Мария Лязникова сообщила, что майские пайки будут выдаваться сразу за весь месяц. Наборы формировались из расчета количества учебных дней, а также наименования льготы. Поясним, школьники 1-8, 9-11 классов завершают учебный год в разные даты — 22 и 29 мая соответственно, а значит и количество учебных дней в мае у школьников отличается. Для детишек с ослабленным здоровьем продуктовый набор остается усиленным. Изменился и состав наборов. Участники инспекции положительно оценили тот факт, что пожелания родителей были учтены. В частности,  для наборов использовались продукты с длительными сроками хранения, а некоторые позиции в пайке заменены, например, манная крупа заменена гречневой. Кроме того, в некоторых видах наборов появилось сгущенное молоко. Как и в апреле, выдача продуктовых наборов будет проходить с учетом всех требований безопасности.

“Я впервые на таком производстве, и мне дали возможность оценить насколько оно высокотехнологично, полностью автоматизировано и исключает человеческий фактор. Поэтому я даже не сомневаюсь, что на выходе и полуфабрикаты, и то, что фасуется, высочайшего качества безо всяких огрехов”, — отметила по итогам инспекции Елена Вознесенская.

“Один из основных моментов, которые мне удалось увидеть, это чистота на производстве, а чистота — это залог качественной продукции которая будет в итоге уходить заказчику, — сказал Эдгар Петросян. — Здесь все соответствует современным требованиям. И это дает уверенность, что дети будут обеспечены качественной продукцией и никакого вреда для их здоровья не будет”.

“Впечатлило то, что здесь абсолютно новое оборудование. Производится контроль входящего сырья и исходящей продукции. Мы прекрасно понимаем, что живем в условиях пандемии, но те санитарные условия, которые соблюдаются здесь сегодня, впечатляют. Это одно из лучших производств которое я видел, если не сказать, что лучшее”, — подчеркнул Николай Лукьяненко.