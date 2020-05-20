Активист проекта ОНФ “За честные закупки” Эдгар Петросян, член совета ВРО ООО “Деловая Россия” Николай Лукьяненко и региональный координатор проекта партии “Единая Россия” “Крепкая семья” Елена Вознесенская проверили в каких условиях производится фасовка школьных продуктовых наборов, а также оценили состав пайков для детей.

Участники инспекции осмотрели производственные цеха и складские помещения, узнали, как работает система безопасности и контроля в обычное время, а также в период пандемии. Пояснения давала директор комбината питания Мария Лязникова: “Общая площадь комбината более 6 тысяч квадратных метров, который в сутки может перерабатывать до 150 тонн продукции. Сейчас комбинат работает, в основном, на фасовку школьных продуктовых наборов, но в обычное время мы поставляем в соцучреждения полуфабрикаты, готовую продукцию, а также фасованное сырье целого ряда наименований ”.

Сейчас сотрудники компании “Виво маркет” завершают формирование майских продовольственных наборов для школьников льготных категорий. Их выдача будет производиться 21 и 22 мая. Напомним, Волгоградский комбинат питания компании “Виво маркет” работает по контрактам с общеобразовательными учреждениями пяти районов города. Это Красноармейский, Ворошиловский, Дзержинский, Краснооктябрьский и Тракторозаводский районы.

Мария Лязникова сообщила, что майские пайки будут выдаваться сразу за весь месяц. Наборы формировались из расчета количества учебных дней, а также наименования льготы. Поясним, школьники 1-8, 9-11 классов завершают учебный год в разные даты — 22 и 29 мая соответственно, а значит и количество учебных дней в мае у школьников отличается. Для детишек с ослабленным здоровьем продуктовый набор остается усиленным. Изменился и состав наборов. Участники инспекции положительно оценили тот факт, что пожелания родителей были учтены. В частности, для наборов использовались продукты с длительными сроками хранения, а некоторые позиции в пайке заменены, например, манная крупа заменена гречневой. Кроме того, в некоторых видах наборов появилось сгущенное молоко. Как и в апреле, выдача продуктовых наборов будет проходить с учетом всех требований безопасности.

“Я впервые на таком производстве, и мне дали возможность оценить насколько оно высокотехнологично, полностью автоматизировано и исключает человеческий фактор. Поэтому я даже не сомневаюсь, что на выходе и полуфабрикаты, и то, что фасуется, высочайшего качества безо всяких огрехов”, — отметила по итогам инспекции Елена Вознесенская.

“Один из основных моментов, которые мне удалось увидеть, это чистота на производстве, а чистота — это залог качественной продукции которая будет в итоге уходить заказчику, — сказал Эдгар Петросян. — Здесь все соответствует современным требованиям. И это дает уверенность, что дети будут обеспечены качественной продукцией и никакого вреда для их здоровья не будет”.

“Впечатлило то, что здесь абсолютно новое оборудование. Производится контроль входящего сырья и исходящей продукции. Мы прекрасно понимаем, что живем в условиях пандемии, но те санитарные условия, которые соблюдаются здесь сегодня, впечатляют. Это одно из лучших производств которое я видел, если не сказать, что лучшее”, — подчеркнул Николай Лукьяненко.



