Тепличные хозяйства региона наращивают объемы производства. По итогам на 12 мая в теплицах было собрано около 32 тысяч тонн овощей, это в 1,5 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

По информации облкомсельхоза, в теплицах вырастили и собрали почти 24 тысячи тонн огурцов, что на 40 % выше прошлогодних показателей. Урожай томатов составил восемь тысяч тонн, превысив уровень 2019 года на 109 %.

Наращивать объемы сельскохозяйственной продукции, в том числе выращенной в закрытом грунте, позволяет активная реализация инвестиционных проектов: за последние пять лет площадь теплиц выросла в 2,5 раза — с 48 до 115 гектаров. Годовое производство тепличных овощей по сравнению с 2014 годом увеличилось на 30 тысяч тонн и в 2019 году составило 71,3 тысячи.



