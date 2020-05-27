Онлайн формат для проведения мероприятий ещё актуален, именно поэтому Волгоградский музыкально-драматический казачий театр проведет закрытие сезона на просторах интернета. Торжественное закрытия театрального сезона – «Ночь в Казачьем театре» пройдет 29 мая.

Разнообразная программа «Ночи» объединит вековые традиции казачества и современность. Организаторы расскажут об истории казачества нашего края, казачьей теме в репертуаре театра. Казачьи песни, гармонь и байки в исполнении солистов и артистов театра позволят почувствовать душу казаков. Страница «Казачья кухня» откроет секреты хлебосольных казачек, а «Казачий сундучок» поведает предания традиционного костюма.

«Ночь в Казачьем театре» будет доступна на сайте и в соцсетях театра 29 мая начиная с 19:00.

Напомним, «Ночь в Казачьем театре» традиционно закрывает сезон в театре. Четыре года организаторы радовали зрителей разнообразными программами. Ярко и увлекательно артисты театра рассказывали о культуре междуречья Дона и Волги, бережно хранимой и передаваемой из поколения в поколение. На праздник волгоградцы приходили семьями. Интерактивные площадки, спектакли и концерты под открытым небом, благотворительные показы детских сказок и фильмов, выставки рукоделия, музыкальных инструментов, казачьего оружия, игры и лотереи – обширная программа объединяла всех присутствующих. В этом году «Ночь» пройдёт в пятый раз и впервые в формате онлайн.



