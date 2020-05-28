Объемы сброса воды через Волжскую ГЭС были увеличены. Начиная с 26 мая 2020 г. и до особого указания среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС составят 20000 ± 300 м³/с.

По данным пресс-службы ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», необходимость увеличения расхода воды через Волжскую ГЭС вызвана складывающейся гидрологической обстановкой в районе Куйбышевского водохранилища.

Режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.



