Теперь пересечение железнодорожных путей на станции Гумрак будет куда безопасней. Пешеходы смогут пересекать пути по новому пешеходному мосту, строительство которого было завершено. С его помощью местные жители могут безопасно пересекать 11 станционных путей.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, новое сооружение состоит из трех металлических пролетных строений, общая длина которых составляет 69 м. На объекте смонтированы перила, а для обеспечения дополнительных мер безопасности – специальные защитные экраны. Мост имеет три лестничных схода, два из которых ведут на пассажирские платформы.

Строительство пешеходного моста началось в феврале 2019 года в рамках комплексной реконструкции станции Гумрак.



