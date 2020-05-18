Маршрутки постепенно возвращаются на дороги Волгограда. Уже с 18 мая восемь вспомогательных маршрутов возобновят свою работу. Перевозчики должны будут строго выполнять все требования Роспотребнадзора: проведение регулярной обработки салона дезинфицирующими средствами, использование водителем средств индивидуальной защиты органов дыхания. В целях защиты от инфекции пользоваться масками и перчатками необходимо будет и всем пассажирам. Аналогичные меры по санитарной обработке транспорта уже порядка двух месяцев применяются на всех муниципальных маршрутах.

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Так, микроавтобусы спецмаршрута № 3С будут отправляться от конечной остановки в СНТ «Берендей» в Кировском районе до остановки «Обувная фабрика» в Советском районе.

По измененной схеме движения будут работать и микроавтобусы спецмаршрута № 56 — они проследуют от Жилгородка до пос. Нижние Баррикады без проезда по улицам им. Землячки, Исторической и проспекту им. Жукова.

Маршрут № 31к будет соединять поселок Горная Поляна, микрорайон Санаторный и станцию скоростного трамвая «Ельшанка», но без заезда в микрорайон Комарово и в поселок Верхняя Ельшанка. Спецмаршрут № 43б соединит остановки «Керамический завод» и «Верхняя Судоверфь», а микроавтобусы № 46с проследуют от Латошинки (остановка «Магазин») до станции СТ «ВГТЗ».

Еще три спецнаправления начнут работать по прежним схемам без изменений, это маршруты № 5с «Магазин «Радеж» — «Красноармейский мясокомбинат», № 13 «Пос. Водстрой – Гормолзавод № 3» и № 94 «Судоверфь – ул. Удмуртская».

Таким образом, количество спецмаршрутов, организованных в Волгограде на период действия ограничительных мер, увеличится до 40.



