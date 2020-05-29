Всех желающих приглашают присоединиться к онлайн мероприятию Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова, которое будет посвящено Дню защиты детей. 1 июня музей впервые откроет персональную детскую выставку, проведет мастер-класс и представит концертную программу с музыкой к известным мультфильмам.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в этом году на официальном сайте Музея Машкова впервые будет проведена виртуальная персональная выставка работ юного художника. Это экспозиция 8-летнего волгоградца Никиты Мулина. Организация выставки на информационной платформе единственного в Волгоградской области художественного музея – это его награда за победу в конкурсе «Дети о Победе», который проводился в мае 2020 года в соцсетях Музея Машкова. В нём приняли участие 103 волгоградца в возрасте от 3 до 18 лет. Ребята представляли свои работы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, путем голосования были выбраны работы Никиты Мулина. Никита представил портрет известного героя Великой Отечественной Гули Королевой, героически погибшей под Сталинградом 23 ноября 1942 года, когда ей было всего 20 лет.

Кроме того, в рамках музейного проекта для детей «Исследователь искусств» в соцсетях Музея Машкова состоится мастер-класс по мотивам детских портретов из собрания Русского музея. В программе – видео, интересные факты об истории детского костюма XVII-XVIII вв., а на мастер-классе ведущий с ребятами сделают объёмных кукол по мотивам портретов, а также научатся делать быстрые зарисовки и моделировать одежду и причёску из бумаги.



