Жителей региона приглашают на праздничный концерт, посвящённый Великой Победе, который пройдет в прямом эфире вечером 8 мая. Концерт популярного волгоградского квартета «А-джаз» будет проходить в рамках нового музейного проекта «Музыка online в музее Машкова» в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова пройдёт праздничный концерт.

В программе — песни советских композиторов, а также джаз, популярный у советского народа в 40-е годы. Концерт будет проходить на фоне виртуальной выставки «Майский праздник», подготовленной Музеем Машкова из произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, входящих в его музейное собрание. Виртуальная выставка будет транслироваться во время концерта проекцией на стену за артистами. Начало концерта в 20:00. Прямой эфир состоится по ссылке.



