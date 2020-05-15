В течение недели в различных пабликах стали появляться свидетельства от очевидцев, запечатлевших странные послания от неизвестных, нанесенные на крыши жилых домов. Фраза состояла всего из трех слов: «Мир! Дружба! Жвачка!»

Пользователи многочисленных пабликов стали гадать что это может быть? Акт современного искусства или же просто чья-то оригинальная шутка? На обычный прикол эта затея явно не тянула, слишком большой масштаб: таинственные надписи на крышах появились более чем в 50 городах по всей России, в том числе в Волгограде и Волжском. Послание из 90-х, как окрестили позже эту фразу, сразу стало набирать популярность среди пользователей. Кто-то упражнялся в остроумии, придумывая свой смысл этого послания, некоторые креативили собственные варианты фразы, а кто-то просто делал фотожабы: «Подобные таланты по всей стране появились… Видимо коллектор Эдик развлекается».

Наконец, уже позже стало известно, что к посланию из 90-х причастен телеканал ТНТ, придумавший оригинальную промо-акцию к премьере нового одноименного сериала. Так что таинственное послание — это ни что иное, как название нового проекта ТНТ, события в котором, действительно, развиваются в эпоху 90-х.

Сюжет сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» переносит зрителей в Тулу, в 1993 год. Главный герой 14-летний Санька Рябинин живет обычной подростковой жизнью — ищет приключений, пытается защититься от районных хулиганов, не хочет ходить в музыкалку, не знает, как общаться с девчонками и с кого из взрослых брать пример. С одной стороны — честная, но бедная семья с мамой-продавщицей и папой-доцентом, с другой — опасный мир афганского ветерана дяди Алика, которого сыграл Юрий Борисов. А тут еще и девочка Женя, знакомство с которой запускает череду необратимых событий, которые навсегда изменят жизнь Саньки, его семьи и друзей Вовки и Илюши. Сбегая от хулиганов, Санька угоняет машину местного криминального авторитета, и в один миг все меняется. А дальше — разборки со взрослыми кавказцами, ровесниками, между родителями на кухне, со своими пацанами и так далее. Сможет ли он справиться со всеми проблемами, оказавшись в самом сердце событий? Удастся ли ему спасти семью и понять, наконец, – кто он? Понятно только одно – жизнь уже не будет такой, как прежде. Ни для самого Саньки, ни для всей России.

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» стартует в эфире ТНТ 18 мая в 23:00



