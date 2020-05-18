Работы по расчистки реки Арчеда на территории городского округа-города Фролово стартуют уже этим летом. Все конкурсные процедуры по определению подрядчика уже завершены.

По данным областной администрации, участок Арчеды, расположенный на юге Фролово, включен в число первоочередных объектов, нуждающихся в расчистке из-за высокой антропогенной нагрузки и серьезной деградации: водоток находится в черте города, окружен застройкой, пересекается автотрассами. Реализация проекта позволит увеличить проточность русла, улучшить качество воды и микроклимат в населенном пункте, защитить берега от обрушения, а также обустроить прибрежную зону парка «Заречный», дизайн-проект благоустройства которого победил во всероссийском конкурсе и завоевал федеральный грант. Всего до конца года предстоит расчистить от мусора, зарослей и донных отложений около 7,4 километра русла Арчеды, высадить на берегах деревья и траву.



