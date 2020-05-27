В лесничествах региона обновляют специализированную технику для тушения лесных пожаров. С началу текущего года на баланс региональных лесничеств поступило уже 42 единицы лесопожарной техники и оборудования. Техника обновляется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

По данным областной администрации, в текущем году планируется приобретение 49 единиц лесопожарной техники — новый спецтранспорт и оборудование передадут во все 22 лесничества.

В настоящее время осуществлена поставка культиваторов, плугов, восьми универсальных пожарных модулей, пяти грузовых автомобилей, моторных лодок — это позволит осуществлять мониторинг состояния участков леса, граничащих с водными объектами. Идет подготовка необходимой документации к оперативной передаче техники специализированным государственным бюджетным учреждениям. В ближайшие недели лесники получат оставшиеся два универсальных пожарных модуля и пять грузовиков.



