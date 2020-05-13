В лесничествах региона стартовали работы по обработки лесных насаждений от насекомых-вредителей. В текущем году работы будут проведены на территории пяти лесничеств.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, зоны, требующие обработки, определены специалистами Облкомприроды по результатам обследований очагов насекомых-вредителей. Такой мониторинг проводили в 2019 году и весной 2020-го.

На сегодняшний день в проведении мероприятий по подавлению численности насекомых нуждаются участки леса общей площадью 3,7 тысячи гектара в Арчединском, Иловлинском, Нижнечирском, Подтелковском и Старополтавском лесничествах. Борьба с вредителями будет производиться авиационным и наземным способами. Обработка уже была проведена в Нижнечирском и Подтелковском лесничествах. Полностью работы на территории региона будут завершены в начале лета.

Облкомприроды напоминает жителям, что в период проведения санитарных мероприятий не рекомендуется сбор грибов, ягод, выпас сельскохозяйственных животных.

Отметим, что своевременно и качественно проведенные мероприятия по защите лесов способствуют предотвращению распространения опасных насекомых — вредителей леса, повышению устойчивости насаждений, а также улучшают их защитные и экологические функции.



