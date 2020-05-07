К сожалению все традиционные мероприятия на 9 мая в этом году были перенесены на неопределенное время, но у волгоградцев будет возможность увидеть легендарный танк Т-34. Танк проедет по центральным улицам города в сопровождении военных одетых в форму времён Великой Отечественной войны. Проход колоны будет сопровождаться музыкой военных лет.

По данным пресс-службы Южного военного округа, волгоградцы смогут наблюдать колонну военной техники из окон своих квартир, не нарушая режим самоизоляции. Движение колонны начнётся в Центральном районе в 10:00 по местному времени, от площади Павших Борцов мимо Волгоградского государственного медицинского университета до проспекта им. В. И. Ленина, где они разъедутся по разным районам Волгограда. В каждом районе машины пройдут маршем по основным улицам, подробные маршруты ещё не определены.

Экспонируемый танк Т-34 был найден на месте ведения ожесточенных боев

за Сталинград и восстанавливался силами военнослужащих ремонтного

подразделения ЮВО.

Кроме того, 9 мая в 10:00 в небе Волгограда состоится воздушный парад. Экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 проведут демонстрационный пролет парами на высотах от 100 до 300 м на скоростях от 250 до 600 км/ч.



