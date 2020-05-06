В Волгоградском областном краеведческом музее готовится к открытию уникальная выставка «Солдаты Победы», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Открытие выставки запланировано на 7 мая, ознакомиться с ней можно будет в формате видео-экскурсии.

По данным пресс-службы краеведческого музея, в новой экспозиции представлены уникальные документы, фото, мемориальные вещи дважды Героя Советского Союза В. С. Ефремова, Героев Советского Союза П. А. Панина, Н. К. Савенкова, В. Г. Зайцева, В. Г. Миловатского, А. М. Овчарова, Г. И. Беспалова; участников Нижне-Чирского подполья, кавалериста Д. С. Добрушина, Ф. Г. Емельяненко, художника А. И. Бородина, руководителя обороны Дома солдатской славы И. Ф. Афанасьева и многих других героев войны.



