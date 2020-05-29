Ещё одна увлекательная онлайн экскурсия доступна волгоградцам на сайте Волгоградского областного краеведческого музея. Музей приглашает посетить в онлайн формате новую выставку «Удивительный мир моря», виртуальная экскурсия по которой доступна на сайте музея .

По данным пресс-службы музея, в экспозицию вошли экспонаты из уникальной коллекции волгоградца Александра Фролова, механика судов дальнего плавания, который собирал этот уникальный материал более 30 лет. За свою коллекцию Александр Афанасьевич в 1979 г. был удостоен медали ВДНХ. После его кончины вдова Александра Фролова передала коллекцию в дар Волгоградскому краеведческому музею.

Коллекция насчитывает более 230 единиц хранения и станет для посетителей подлинным открытием. Дизайнерское решение выставки поможет гостям целостно понять подводный мир рек, морей и океанов. Новая выставка раскрывает разнообразие и особенности строения водных жителей в зависимости от их места обитания: положения морей по частям света, разных глубин и типов воды – пресной или соленой.