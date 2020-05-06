«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» активно восстанавливают благоустройство там, где оно было нарушено минувшей зимой в ходе устранения повреждений на сетях. «Концессии водоснабжения» восстановили асфальт на 123 объектах общей площадью 2856 кв. м, а «Концессии теплоснабжения» на 170 адресах общей площадью 3166 кв. м.

Подрядчики уложили новое дорожное полотно площадью 124 кв. м на улице Кирова возле лицея №10, восстановили 176 кв. м тротуара у дома №3 по улице Джабаева, где осенью «Концессии водоснабжения» подключили новый трубопровод протяженностью более километра. Самые масштабные земляные работы «Концессии теплоснабжения» провели по улицам 2-я Динамовская, 25, и Гремячинская, 10а: на каждом из адресов восстановили более 150 кв. м асфальта.

В целом с момента подписания концессионных соглашений средняя площадь одного разрытия сократилась на четыре-пять квадратных метров. Это отражается на годовых показателях, но еще заметнее в каждом отдельном дворе, где любой дополнительный квадрат имеет значение. Система телеметрии помогает ресурсоснабжающим организациям точнее определять места работ, а благодаря обновлению спецтехники разрытия стали более аккуратными.

Снижению площади разрытий способствует и применение технологии горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Установка позволяет прокладывать трубы под автодорогами, трамвайными, железнодорожными путями, не разрушая асфальтобетонное покрытие. Машина направленного бурения используется не только в капитальном строительстве, но и на ремонтных работах.

В настоящее время коммунальщики проводят комплексный ремонт смотровых колодцев, которые пострадали в зимний период. «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» напоминают, что волгоградцы могут сообщить об опасных колодцах по телефону 99-67-96, а также в социальных сетях через группы, которые можно найти по хештегу #закроем_люки_Волгоград.



