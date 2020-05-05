«Концессии водоснабжения» проведут работы по подключению нового водопровода протяженностью 114 метров к сетям городского водоснабжения в Кировском районе Волгограда, что позволит обеспечить бесперебойность водоснабжения части Кировского района.
В связи с этим с 00:00 до 20:00 6 мая 2020 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим адресам Кировского района:
— пер. 1-ый;
— пер. 2-ой;
— пер. Кедровый, №2-36;
— пер. Розовый, №1-12;
— пер. Тополевый, №2-12;
— пер. Тутовый, №1-1;
— пер. Успенского;
— пер. Фиалковый;
— пер. Черемшанский;
— пос. Капустная балка 1;
— пос. Капустная балка 2;
— пос. Капустная балка 3;
— ул. Алексеева, №1-20;
— ул. Алычевая, №1а;
— ул. Барбарисовая, №1-52;
— ул. Войкого, №1-48;
— ул. Ворламова, №1-33;
— ул. Воронкова, №3;
— ул. Забайкальская, №1-44;
— ул. Кирова, №1а;
— ул. Лимоновая, №1;
— ул. Лиственная, №2-28;
— ул. Матюшенко, №1-16;
— ул. Медвежегорская, №1-16;
— ул. Миндальная, №1-6;
— ул. Офицерская, №1-44;
— ул. Пятигорская, №2-60;
— ул. Р.Люксембург, №5, 15-19, 1-67;
— ул. Розовая, №1-56;
— ул. Росславльская, №26-34;
— ул. Рубинштейна, №1-27;
— ул. Рудная, №2-28, 4а;
— ул. Рябиновая, №118-142;
— ул. Седова, №1-40;
— ул. Сенная, №4-32;
— ул. Синельниковская, №2-28;
— ул. Тополевая, №1,3,5,6,7;
— ул. Хвойная, №1-25;
— ул. Черемшанская, №24,26,28,30,32, 1-44;
— ул. Щедрина, №60-70;
— ул. Ясеневая, №111-137.
На время работ по врезке нового водовода будет осуществляться подвоз воды. С графиком движения автоцистерны можно ознакомиться на главной странице сайта ООО «Концессии водоснабжения».
Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.
Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.