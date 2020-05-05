«Концессии водоснабжения» проведут работы по подключению нового водопровода протяженностью 114 метров к сетям городского водоснабжения в Кировском районе Волгограда, что позволит обеспечить бесперебойность водоснабжения части Кировского района.

В связи с этим с 00:00 до 20:00 6 мая 2020 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим адресам Кировского района:

— пер. 1-ый;

— пер. 2-ой;

— пер. Кедровый, №2-36;

— пер. Розовый, №1-12;

— пер. Тополевый, №2-12;

— пер. Тутовый, №1-1;

— пер. Успенского;

— пер. Фиалковый;

— пер. Черемшанский;

— пос. Капустная балка 1;

— пос. Капустная балка 2;

— пос. Капустная балка 3;

— ул. Алексеева, №1-20;

— ул. Алычевая, №1а;

— ул. Барбарисовая, №1-52;

— ул. Войкого, №1-48;

— ул. Ворламова, №1-33;

— ул. Воронкова, №3;

— ул. Забайкальская, №1-44;

— ул. Кирова, №1а;

— ул. Лимоновая, №1;

— ул. Лиственная, №2-28;

— ул. Матюшенко, №1-16;

— ул. Медвежегорская, №1-16;

— ул. Миндальная, №1-6;

— ул. Офицерская, №1-44;

— ул. Пятигорская, №2-60;

— ул. Р.Люксембург, №5, 15-19, 1-67;

— ул. Розовая, №1-56;

— ул. Росславльская, №26-34;

— ул. Рубинштейна, №1-27;

— ул. Рудная, №2-28, 4а;

— ул. Рябиновая, №118-142;

— ул. Седова, №1-40;

— ул. Сенная, №4-32;

— ул. Синельниковская, №2-28;

— ул. Тополевая, №1,3,5,6,7;

— ул. Хвойная, №1-25;

— ул. Черемшанская, №24,26,28,30,32, 1-44;

— ул. Щедрина, №60-70;

— ул. Ясеневая, №111-137.

На время работ по врезке нового водовода будет осуществляться подвоз воды. С графиком движения автоцистерны можно ознакомиться на главной странице сайта ООО «Концессии водоснабжения».

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.



