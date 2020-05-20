«Концессии водоснабжения» приняли решение полностью заменить участок поврежденного коллектора в Дзержинском районе, где 15 мая произошло технологическое нарушение. В настоящее время на объекте проводятся подготовительные работы — бригадам предстоит заменить 75 метров магистрального трубопровода диаметром 1000 мм.

Сложность работ обусловлена не только размером, но и внушительной глубиной пролегания коллектора. В настоящий момент ведутся масштабные земляные работы: рабочие разрабатывают траншею глубиной более 7 метров и длиной 75 метров. Новый трубопровод уже доставлен на место монтажа.

Все работы по замене фрагмента коллектора проводятся без отключения потребителей – после оперативной локализации повреждения рабочие отвели стоки в другой канализационный колодец, минуя поврежденный участок.

Канализационный коллектор был возведен еще в прошлом веке, к настоящему времени пришел в изношенное состояние. В рамках реализации инвестпрограммы ресурсоснабжающая организация в 2019 году заменила участок трубопровода протяженностью порядка километра в границах от ул. Ангарской до ул. Павлика Морозова. Порыв произошел на участке трубопровода, замена которого планировалась в ближайшее время – здесь зафиксировано обрушение части сводов железобетонного коллектора, которое спровоцировало засор и повреждение канализационной сети.



