«Концессии теплоснабжения» продолжают подготовку к новому отопительному сезону 2020-2021 гг. В ходе гидравлических испытаний специалисты проверили уже более 45 километров сетей и устранили 46 повреждений. Во время проведения работ горячее водоснабжение приостанавливается в соответствии с графиком, размещенным на сайте «Концессии теплоснабжения».

В этом году специалисты начали подготовку к осенне-зимнему периоду еще до окончания сезона 2019-2020 гг. С середины апреля специалисты предприятия проводят опрессовку трубопроводов от тех котельных, где есть возможность сделать это, не доставляя неудобств потребителям. Начаты работы по вскрытию теплотрасс, которые запланированы на замену в ремонтный период 2020 года.

Сразу же после завершения отопительного сезона специалисты энергорайонов «Концессии теплоснабжения» приступили к гидравлическим испытаниям. Сети проверяют на прочность под высоким давлением, чтобы определить слабые места и своевременно привести их в порядок к следующему отопительному сезону.

Одновременно с гидроиспытаниями проводится профилактика оборудования в котельных и центральных тепловых пунктах. В этот период персонал предприятия проводит ремонты поверхностей нагрева и коллекторов котлов, ревизию насосов, задвижек, горелок, чистку теплообменников и деаэраторов, замену и поверку контрольно-измерительных приборов, систем автоматики.

На время профилактических работ горячее водоснабжение приостанавливается, т.к. ремонт трубопроводов возможен только после сброса воды. Там, где есть техническая возможность, специалисты переключат потребителей на другие источники, что позволит части абонентов избежать перерывов в подаче горячей воды.

Ознакомиться с графиком отключений ГВС в многоквартирных домах можно на сайте ООО «Концессии теплоснабжения» (www.teplovolgograd.ru) в разделе «Потребителям — График отключения горячей воды».

«Концессии теплоснабжения» продолжают работать в штатном режиме, чтобы обеспечить готовность теплового хозяйства к холодам. Сезоны сменяют друг друга, и зима наступит вне зависимости от эпидемиологической ситуации в городе. А значит, во всех домах, детских садах, школах, поликлиниках должно быть тепло.

Напомним, при подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. в рамках ежегодной производственной программы энергорайоны ООО «Концессии теплоснабжения» провели гидроиспытания 1,95 тыс. км теплосетей. По их результатам компания отремонтировала суммарно по всем районам города 18,5 км теплотрасс. В 2019 году компания успешно подготовила к зиме 124 котельные, 271 центральный тепловой пункт, 46 насосных станций.



