Для защиты здоровья своих работников «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» придерживаются комплекса мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором. Предприятия жизнеобеспечения не могут прервать производство на фоне ограничений, связанных с угрозой распространения COVID-19. Компании делают все необходимое, чтобы продолжать поставлять коммунальные услуги в полном объеме.

В тепловом и водопроводном хозяйстве Волгограда трудятся порядка 4000 горожан. Все специалисты, рабочий и инженерно-технический персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Офисные и производственные помещения регулярно проходят санитарную обработку. На производстве соблюдается необходимая дистанция.

Работники, попадающие в группу риска, переведены на дистанционный режим работы, равно, как и сотрудники, чьи должностные обязанности позволяют работать из дома. Для офисного персонала разработаны новые схемы рассадки, подразумевающие минимальный контакт и риск заражения.

С начала апреля концессии перешли на дистанционный документооборот. Потребителям доступны множество каналов бесконтактной связи со специалистами РСО. Волгоградцы могут направить заявления, обращения, жалобы и прочие документы любым из способов, указанных на сайтах концессий в разделе «Потребителям». Клиентские центры круглосуточно принимают звонки по вопросам холодного водоснабжения по телефону 99-67-96, по вопросам горячего – 99-02-94.

Оплатить коммунальные услуги можно, не выходя из дома, бесконтактными способами: по интернету или через мобильные приложения на смартфонах:

в личном кабинете на сайте ivc34.ru;

через мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;

в личном кабинете «Сбербанк Online»;

через мобильное приложение «Сбербанк Online».

На сегодняшний день все системы холодного, горячего водоснабжения и канализации работают в непрерывном режиме, оборудование технически исправно, параметры сетей круглосуточно контролируются. Введение строгих ограничительных мер не ставит под угрозу комфорт потребителей, но минимизирует риск заражения, что сейчас является жизненно необходимой задачей.



