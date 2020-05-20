Начиная с 20 мая количество увеличивается количество рейсов по речному маршруту «Волгоград – Культбаза» с 14 до 24 в неделю. По данным РИАЦ, к ежедневным двум рейсам до пристани «Культбаза» на острове Сарпинский будет добавлено по два в среду и пятницу, до пяти рейсов в день теплоходы совершат в субботу и воскресенье

С расписанием можно ознакомиться на сайте Пассажирского порта Волгограда.

Добавим, что все суда после каждого рейса проходят обязательную дезинфекцию. Экипаж теплоходов обеспечен средствами индивидуальной защиты, пользоваться масками и перчатками с 20 мая предписано также всем пассажирам. Граждане, нарушившие данное требование, могут быть не допущены на борт теплохода.



