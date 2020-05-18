Отопительный сезон 2019-2020 завершился относительно недавно, тем не менее уже стартовали работы по подготовке к новому отопительному сезону. В рамках работ предстоит провести планово-предупредительные работы котельных, а также реконструкцию тепловых сетей, что требует временное отключение горячего водоснабжения для потребителей.

По данным пресс-службы ООО «Концессии теплоснабжения», обычно планово-предупредительный ремонт длится две недели. Но в особых случаях при большом объеме работ по согласованию с администрацией города остановка котельной может быть продлена. Все отключения горячей воды планируются с 00.00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24.00 даты, по которую прекращается ГВС.

В отдельных случаях в связи с ремонтными работами отключение горячего водоснабжения может быть продлено. Также возможно возобновление подачи горячей воды раньше указанного срока.

Ознакомиться с информацией об отключении горячей воды в многоквартирных домах можно в графике, представленном ниже.

25-27.05.2020 ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122;

ул. Гончарова, 5, 7, 9;

пр-т Металлургов, 30, 32, 34;

ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56;

ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47;

ул. Богунская, 10А, 12, 16;

ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1;

ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38,40,42;

ул. К.Цеткин, 5, 7;

пер. Аэропортовский, 2, 6, 8;

ул. Короткая, 23, 25, 27;

ул. 39-я Гвардейская, 6, 8;

ул. Варшавская, 4, 6,7;

ул. Новоремесленная, 3,5;

д/к №200, 128, 379, 87, 253, 283, ш/с № 5, 7;

лицей № 2, гимназия № 12, 14, школа олимп. резерва № 21;

поликлиника № 20, МУЗ КДП № 1. 25-26.05.2020 ул. Титова, 20а;

ул. Депутатская, 4, 6, 9а, 11а, 15а;

ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146;

ул. Пельше, 9, 11, 13, 15;

ул. Таращанцев, 55, 61, 63;

д/к № 59, 60, 291;

школа № 98; стоматологическая поликлиника № 6 (встр. ул.Депутатская,7). 26-28.05.2020 ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;

ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33;

ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;

ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70;

ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

ул. Вершинина 5, 7, 24;

ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7;

ул. 4-х Связистов, 25а, 25б;

ул. Правды, 2, 4;

ул. Лермонтова, 30;

ул. Нестерова, 16, 16А;

ул. Высокая, 18а, 18б;

ул. Промышленная, 10;

ул. Новоремесленная, 13;

д/к № 386, 345, 357, 373;

школы № 5, 49, 92;

Волгоградский областной геронтологический центр (ул. Восточная, 42), детский противотуберкулёзный санаторий №3 (ул. Вершинина, 26а), Волгоградская областная детская клиническая больница (ул. Асланова, 5а), Волгоградский областной кожно-венерологический диспансер № 4 (встр., ул. Ерёменко, 70), детская поликлиника № 1 (встр., ул. Ерёменко, 56), женская консультация клинической больницы № 5 (встр., ул. Ерёменко, 56).

18.- 22.05.2020 ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20;

ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65;

ул. Космонавтов, 59, 61;

ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18;

д\к № 333, 327;

лицей № 7. 12.05.2020, 18-22.05.2020 и 28.05.2020 ул. Новорядская, 56, 58. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 19-22.05.2020 пр-т Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60;

ул. Глазкова, 15, 23, 27;

ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20;

ул. Землянского, 3, 5, 9;

ул. Бакинская, 2, 2а, 13;

ул. Коммунальная, 18 (общ);

ул. 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а;

ул. Наумова, 14 (общ);

ул. Краснознаменская, 6, 8;

ул. Ленина, 6, 11;

ул. Пражская, 1;

ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38;

ул. Чуйкова, 37;

ул. Порт-Саида, 7а;

ул. Комсомольская, 6, 8;

д/к № 54, 95, 156, 198, 224, 354 «Радость» (пр Ленина 33а);

муз. школа № 8, гимназия № 3, школа олимпийского резерва (Чуйкова,53);

Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер, детская инфекционная клиническая больница № 21, детская клиническая психбольница, Дом ребенка, стоматологическая поликлиника №1, физиотерапевтическая поликлиника, пульмонологический санаторий, городская клиническая больница № 3, МУЗ «Городская клиническая поликлиника №3»;

обл. архив, сбербанк, обл. администрация, Европа-Сити-Молл, Ростелеком, академия МВД. ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН 25-28.05.2020 ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37;

ул. Клинская, 33, 34, 35;

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25;

ул. Канунникова, 9;

ул. Огарёва, 1, 2, 7;

ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27;

ул. Баррикадная, 19, 19А;

ул. Иркутская, 8;

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29;

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17;

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10;

ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10А;

ул. Краснослободская, 17, 19;

ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20;

ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

ул. Моздокская, 3, 5, 7;

ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3;

ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18;

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18;

ул. Липецкая, 5, 7;

ул. Новоузенская, 10а;

ул. Ким, 18;

ул. Ковровская, 4;

ул. Бобруйская, 1, 1а;

ул. Пугачевская 5г, 5д;

ул. Гомельская, 1

школа № 77, 48, 21, гимназия № 4, 5, школа -интернат (ул. Циолковского, 38), СДЮШОР №1 (ул. Пугачёвская, 8а), МУК «Юность» (ул. Елецкая, 20), детско-юношеский центр (встр, ул. Баррикадная, 19);

д/к № 19, 28, 45, 65, 90, 130, 162, 199, 225, 234, 237, 269, 302, 310, 320, 337, 351;

детская клиническая больница № 8, Волгоградская областная клиническая больница №3, поликлиника № 4, 6, детская поликлиника № 6 (встр. ул. Рабоче-Крестьянская, 47), стоматологическая поликлиника № 9 (встр., ул. Козловская, 25). СОВЕТСКИЙ РАЙОН 13-14.05.2020 ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Балакирева, 2;

ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;

ул. Новосибирская, 66;

ул. Сухова, 19, 21, 25, 17;

пр-т Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15;

ул. Мариупольская, 10, 12, 14;

ул. Запорожская, 3;

ул. Шауляйская, 4а, 2а;

ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68;

ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50;

ул. Комарова 75, 79;

ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60;

ул. Песчанокопская, 13, 15, 17;

ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а;

общежития ВГСХА ул. Гвоздкова, 8а;

общежития ВГСХА пр-т Университетский, 28;

д/к № 160, 180, 348, 212, 229, 244, 44;

школа №54, 111, детская школа искусств № 8, ЦДТТ;

МУЗ КБ № 7, детская поликлиника № 31. 18-19.05.2020 ул. 35-й Гвардейской, 4, 21,1/1,3/1

ул. Родниковая, 14, 16, 18

ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

проспект Университетский, 49, 71 (общеж.), 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

ул. Славская, 3, 10, 12

ул. им. Полухина, 2/1, 2/2

ул. Алексеевская, 19, 21, 25, 31, 50

ул. Даугавская, 5, 20

ул. Петровская, 9

ул. Калининградская, 2 а, 21

МУЗ «Детская поликлиника № 25» (встр), ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», МУЗ «Клиническая больница № 11», лабораторно-диагностический центр МУЗ «Клинической больницы № 11»

МОУ детский сад № 21, МОУ детский сад № 215, МОУ Центр — детский сад № 26, МОУ детский сад № 359, МОУ детский сад № 140, МОУ детский сад № 245, МОУ детский сад № 246

МОУ гимназия №15, МОУ ДЮСШ № 14.

ВНИАЛМИ, ВолГУ, спорткомплекс, нефтяной колледж. 19-21.05.2020 ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20;

ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21;

ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7;

ул. Л.Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7;

ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18;

ул. К.Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19;

ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12;

д/к № 334;

школа № 93. 21-22.05.2020 ул. Голубятникова, 9, 10, 12;

ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162;

ул. Терешковой, 9;

поликлиника № 31, поликлиника РЖД. КИРОВСКИЙ РАЙОН 13-14.05.2020 ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149;

ул. Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139;

ул. Маресевой Зины, 3, 9, 15;

ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82;

ул. Федотова, 4;

ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94;

ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75,119а,121, 123, 125,127,129,131,133,135, 137;

ул. Люблинская, 4;

ул. Изоляторная, 2;

ул. Вельботная, 3, 5;

ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6;

ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259;

ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12;

ул. Минина, 4, 10, 16;

д/к № 18, 75, 85, 255, 284, 292, 325, 339, 368, 377;

школа № 24, 56, 100, лицей № 10, гимназия №10, ПТУ №21, ПТУ №26;

Консультативно-диагностический центр для детей №1, Волгоградский медицинский клинический центр. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 13-14.05.2020 ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55;

ул. Сидорова, 3;

ул. Алийская, 16, 18;

ул. Судостроительная, 39, 43, 45;

ул. Электростальская, 11;

д/к № 16, 79, 138;

ПТУ № 19. 12-14.05.2020 ул. Гражданская, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34;

б-р Энгельса, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 23а, 25, 26, 26а, 28, 28д, 29, 29а, 31, 31а, 32, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 37;

ул. Изобильная, 4, 6, 12,14, 20, 22;

пр-т Героев Сталинграда, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 62;

ул. Тельмана, 14, 19;

ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а;

ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55;

ул. Доценко, 35а;

д/к № 332, 352, 361, 374, 343, 370, 381;

школа № 62, 65, 75, 120, гимназии № 2, 6, 7;

детская поликлиника № 26, больница № 22, больница СМП № 15, роддом № 4. 19-22.05.2020 ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43;

ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28;

ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 13б, 30, 32, 41;

ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10;

ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15;

ул. Светлоярская, 46;

ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19;

ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Вучетича, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24;

ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а;

ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а;

ул. Голубева, 1а, 3;

ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 65;

пр-т Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26;

ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31;

ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16;

пр-т Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105;

пр-т Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55;

ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а;

ул. Я. Коласа, 24;

ул. Моцарта, 17а;

ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23;

ул. 40 лет ВЛКСМ, 17а;

ул. Копецкого, 1а, 10;

ул. Мачтозаводская, 122, 124;

ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9;

ул. 2-я Динамовская, 6а, 7;

д/к № 330, 289, 135, 56, 163, 317, 309, 393, 324, 282, 223, 367, 301, 295, 307, 285, 279, 274, 264, 249, 250, 161, 256, 126, 326;

школа № 113, 113 (филиал), 117, 117 (филиал), 134, 118, 121, 124, 131, 38;

лицей № 1, 4, гимназия № 8 ДЮЦ, ДЮСШ № 6, школа «Виктория»;

больница № 24 (отделение сестринского ухода, ул. Голубева, 6, хоспис, ул. Голубева 1Б), поликлиника № 24, больница № 16, стоматологическая поликлиника № 12.



