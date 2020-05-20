Жителей региона приглашают в онлайн-формате познакомиться с историей Царицына, которая представлена на выставке на сайте Волгоградской областной библиотеки имени Максима Горького — «Время. Город. Люди». Выставка рассказывает о Царицыне второй половины XIX века, также тут можно виртуально посетить и выставку «Развитие системы образования в Царицыне – Сталинграде – Волгограде».

Виртуальная выставка «Время. Город. Люди» позволит переместиться на много лет назад, ощутить атмосферу Царицына, вспомнить значимые события из культурной и общественной жизни. История города – это история его людей. Людей, живущих в городе сегодня и людей, чьи предки здесь жили, бывали, воевали, трудились, отметились в истории Царицына. На выставке можно познакомиться с семьёй купца Арефия Михайловича Найдёнова, узнать о фамилии купцов Шлыковых, а именно об Александре Михайловиче Шлыкове, который занимал должность головы города Царицына.

Виртуальная выставка «Развитие системы образования в Царицыне – Сталинграде – Волгограде» расскажет о том, как учились царицынские гимназисты, советские школьники и студенты в XX веке.

Посетители виртуальной выставки смогут познакомиться и с редкими фотографиями учебных заведений Царицына – Сталинграда – Волгограда, аттестатами и дипломами прошлых лет. Особый интерес вызовут удивительные снимки юных воспитанниц 4-й женской гимназии и первого выпуска Математического факультета Сталинградского государственного педагогического института, а также воспоминания сталинградского студента Павла Плотникова.