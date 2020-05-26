Всех желающих приглашают стать участниками нового сетевого проекта «Дарите людям красоту», который запустили сотрудники Волгоградской областной библиотеки имени Максима Горького.

По данным пресс-службы библиотеки, в рамках проекта участникам предлагают поделиться своими видео-мастер-классами по рукоделию и декоративно-прикладному искусству.

Сетевой проект «Дарите людям красоту» будет интересен опытным и начинающим рукодельницам и мастерам декоративно-прикладного творчества, а лучшие видеосюжеты будут опубликованы на официальном канале и сайте Волгоградской областной библиотеки имени Максима Горького с указанием автора.

Рекомендации по съёмке мастер-классов для творческого сетевого проекта «Дарите людям красоту!» доступны по ссылке.

Участникам проекта необходимо заполнить электронную регистрационную форму по ссылке. Лучшие видеосюжеты будут опубликованы на сайте Волгоградской ОУНБ им. М. Горького с указанием автора. Все участники проекта «Дарите людям красоту!» получат электронные Сертификаты от Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.

Прием творческих работ продлится до 25 июня 2020 года.



