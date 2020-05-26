Начиная с 25 мая работу возобновили ещё несколько пригородных поездов Волгоградского региона. Курсирование электричек возобновили в соответствии с решением Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, К работе вернулись сразу несколько городских и пригородных электричек:

— № 6805 Волгоград-1 – Арчеда отправлением со ст. Волгоград-1 ежедневно в 17:26, прибытием на ст. Арчеда в 20:21;

— № 6309 Тракторная Пассажирская – Южная отправлением со ст.Тракторная Пассажирская по рабочим дням в 12:21, прибытие на ст. Южная в 13:55;

— № 6418 Шпалопропитка — Тракторная Пассажирская отправлением со ст. Шпалопропитка по рабочим дням в 15:48, прибытием на ст. Тракторная Пассажирская в 17:08.

Также обращаем внимание пассажиров, что с 26 мая назначается курсирование пригородного поезда № 6810 Арчеда – Волгоград-1 отправлением со ст. Арчеда ежедневно в 04:17, прибытием на ст. Волгоград-1 в 07:14.



