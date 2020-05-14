VII Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» будет проходить по ному сценарию. Как сообщают в оргкомитете, изменения пришлось внести в связи со сложившейся санитарно–эпидемиологической обстановкой в стране.

Как сообщается на сайте vesna.vernadsky.ru, экологические мероприятия и природоохранные акции в рамках VII Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» начнутся после отмены ограничительных мер на проведение массовых мероприятий в стране и продлятся в субъектах РФ до 30 сентября этого года.

Но несмотря на это, уже сейчас стартовал II творческий конкурс «Я — участник «Зеленой Весны», а также эколого-патриотическая акция «Великая Победа и «Зеленая Весна»: гордимся прошлым — ответственны перед будущим», приуроченная к Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Информация о них представлена по ссылке. В рамках акции осуществляется сбор посланий потомкам в капсулу времени с ее последующим вскрытием 9 Мая 2045 года – в День празднования 100–летия Великой Победы. Единая платформа для подачи посланий создана на официальном интернет-сайте Всероссийского общества охраны природы voop-rf.ru.

Фонд имени В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы (ВООП) приглашают всех желающих присоединиться к акции и стать организаторами своей «Зеленой Весны» в регионах в этом году. Участниками акции могут стать региональные и муниципальные Советы ветеранов, коллективы природоохранных учреждений и ведомств, предприятий и организаций, эковолонтерские объединения, зарегистрировавшиеся в качестве участников федерального экологического марафона «Зеленая Весна». О старте VII Всероссийского экологического субботника будет сообщено дополнительно.



