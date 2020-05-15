Для выпускников 11-х классов сроки проведения единого государственного экзамена переносятся на более поздний период. Об этом сообщил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк на совещании с регионами, прошедшем в режиме видео-конференц-связи. Также было принято решение и по поводу проведения ОГЭ для 9-х классов.

По данным пресс-службы Минпросвещения России, окончательные даты проведения ЕГЭ будут известны в ближайшее время. Все сроки будут утверждены Правительством Российской Федерации и закреплены на законодательном уровне Государственной Думой Российской Федерации и Советом Федерации в ближайшие дни.

Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.

А для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.



