В регионе введено ограничение на передвижение большегрузов по дорогам регионального и межмуниципального сообщения с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, ограничение начало действовать с 20 мая и продлится до 31 августа 2020 года. Ограничения могут вводиться на автомобильных дорогах Российской Федерации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий на автомобильных дорогах общего пользования Российской Федерации.

В летний период ограничение вводится для тяжеловесных транспортных средств при их движении по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C путем установки информационных знаков и внесением в специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в графу «Особые условия движения» следующей записи «при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22 ч 00 мин. до 10 ч 00 мин».

К категории тяжеловесных транспортных средств в рассматриваемом случае относятся транспортные средства (с грузом или без груза), превышающие предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272.

В целях сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Волгоградской области и в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 08.08.2011 № 408-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Волгоградской области» издано постановление Администрации Волгоградской области от 25 февраля 2020 г. № 86-п «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области в летний период 2020 года».

Постановление Администрации Волгоградской области от 25 февраля 2020 г. № 86-п «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области в летний период 2020 года» опубликовано 28.02.2020 на официальном интернет-портале правовой информации, расположенном в сети «Интернет» по адресу www.pravo.gov.ru.

В соответствии с пунктом 1 указанного постановления ограничение движения транспортных средств в летний период вводится в период с 20 мая по 31 августа 2020 г. в отношении транспортных средств, осевые нагрузки которых превышают установленные Правительством Российской Федерации допустимые значения, при их движении по соответствующим участкам автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Волгоградской области в случае, когда температура воздуха превышает 32℃.

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области рекомендует водителям и владельцам тяжеловесных транспортных средств соблюдать введенный режим ограничения.



