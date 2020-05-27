Музей-заповедник «Старая Сарепта» запустила для детей онлайн проект «Сарепта детям» приуроченный к Международному дню защиты детей. В рамках проекта детям предлагают совершить виртуальное путешествие по книге «Сарептская азбука» с котом Горчичником, а также посмотреть представление театра кукол «Колобок».

Проект стартует 27 мая с виртуального путешествия по книге «Сарептская азбука», которая познакомит ребят с историей Сарепты. В ней собраны не только короткие увлекательные истории, но и интересные задания и картинки для раскрашивания. Экскурсоводом станет кот Горчичник – рыжий житель музея, который представит юным зрителям страницы «Сарептской азбуки», раскроет сюжет книги с помощью своих историй и расскажет о некоторых буквах.

Кроме того 1 июня с 12:00 станет доступно увлекательное представление театра кукол «Колобок», которое будет транслироваться на официальном сайте и в социальных сетях «Старой Сарепты».

Отметим, книгу «Сарептская азбука» можно заказать дистанционно вместе с другой сувенирной продукцией музея. Все товары можно купить онлайн, не выходя из дома, осуществляется доставка продукции по Волгограду. Справки по телефону 8-904-407-65-61.



