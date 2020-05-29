Свою работу с 28 мая возобновили сразу десять маршрутов, обслуживающих жителей Волгограда, Волжского, Среднеахтубинского и Ленинского районов Волгоградской области.

По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, вновь вышли на линии автобусы № 246 «Волжский (ТЦ «Волжский Пассаж») – Волгоград (Площадь имени В.И.Ленина)»; № 123.Т «Волгоград (Школа № 3) — Волжский (30 мкр)»; № 160 «Волгоград (Школа № 3) — Волжский (18 мкр)»; № 260 «Волгоград (Школа № 3) – Волжский (37 мкр)»; № 159.Т «Волгоград (Школа № 3) – Волжский (пл. Ленина)»; № 586 «п. Красный Октябрь – р.п. Средняя Ахтуба (Сбербанк) через г. Волжский (ЖДВ)»;№ 102А «Волжский (ЖДВ) – с. Заплавное»; № 104 «Волжский (ЖДВ) – п. Лебяжья Поляна»;№ 108 «Волжский (ЖДВ) – п. Куйбышев»;№ 116 «Волжский (ЖДВ) – п. Рассвет». С информацией о режиме работы маршрутов можно ознакомиться на сайте ведомства.

Стоит отметить, что схемы межмуниципальных маршрутов №№ 159.Т, 123.Т, 160, 260 в части движения в границах Волгограда временно изменены — все они идут до остановки «Школа№3», а автобус № 246 — до «Ул. 7-й Гвардейской Дивизии».

Напомним, в Волгоградской области до 31 мая продолжается режим самоизоляции.



