Волгоградцы смогут увидеть праздничный концерт «Царицынской оперы», посвященный Дню славянской письменности и культуры, в онлайн режиме. Концерт был записан в 2018 года, в нём приняли участие сводный хор из 400 человек, в состав которого кроме хора и Хоровой капеллы театра вошли участники различных хоровых коллективов региона, оркестр «Царицынской оперы» и его солисты. Сценическое пространство, было оформлено прямо на ступенях театра в виде величественного храма с золотыми куполами и настоящей звонницей. Именно серебряным колокольным звоном и открылся праздник.

Артисты порадовали разноплановой, многогранной и очень профессионально составленной программой. Здесь есть всё: от колокольных звонов, православной музыки, русских народных песен и советских патриотических шлягеров до классических оперных арий, ярких, зажигательных рок-композиций, фрагментов популярных мюзиклов, известных вот всем мире эстрадных хитов. Среди солистов – любимые зрителями заслуженная артистка России Анна Девяткина, Александр Еленик, Максим Орел, Артём Ратников, Руслан Сигбатулин, Алексей Шапошников и многие другие. За дирижерским пультом – главный дирижер театра Сергей Гринёв и главный хормейстер Юрий Панфилов.

С наступлением темноты концерт превратился в великолепное шоу, поражающее не только свето-звуковым оформлением, но и потрясающей энергетикой, особой аурой любви и таланта.

Запись концерта ко Дню славянской письменности и культуры будет доступна на сайте театра «Царицынская опера» 24 мая с 9:00 до 23:00.



