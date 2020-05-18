Весенний паводок продолжается, для Волжской ГЭС были установлены новые режимы работы в рамках специального весеннего попуска на Нижнюю Волгу. Как сообщают в пресс-службе ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС, на 16 мая 2020 г. среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС составят 17000 ± 500 м³/с, а с 17 по 30 мая 18000±500 м³/с, 31 мая 17000±300 м³/с. Далее среднесуточные сбросы будут ежедневно снижаться по 500 м³/с и к 10 июня 2020 г. составят 12000±300 м³/с.

Решение о режимах работы Волгоградского гидроузла было принято Росводресурсами в соответствии с рекомендациями Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Заседание МРГ состоялось в режиме видеоконференции 14 мая 2020 г.

Такие режимы работы установлены Росводресурсами в соответствии с действующими «Основными Правилами использования водных ресурсов Волгоградского водохранилища на р. Волге». Режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.



