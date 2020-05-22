В ближайшие выходные желающие смогут увидеть онлайн-концерт «Я помню музыку Победы», который проведет Волгоградская областная специальная библиотека для слепых. Кроме того на сайте библиотеки доступен аудиожурнал «Чародей русской музыки».

Аудиожурнал «Чародей русской музыки» посвящён 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, выдающегося русского музыканта и композитора, считающегося одним из наиболее значимых авторов не только в России, но и всего мира.

В рамках концерта прозвучат стихотворные произведения и песни, написанные в годы войны и спустя много лет после её окончания. Стихи и песни прозвучат в исполнении актёров волгоградских театров и друзей библиотеки, каждый из которых по-своему проживает и преподносит знакомые с детства мелодии и строки.



