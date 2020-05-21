Жителей региона приглашают присоединиться к новому онлайн-проекту Волгоградской областной библиотеке для молодежи «Танцуй, играя!». Важной составной частью танцевального проекта стал цикл видеолекций, посвящённых истории танца.

Основная идея проекта – показать взаимосвязь танца и театрального искусства. В рамках проекта в библиотеке проходили танцевальные арт-практикумы, вечера танцевальных импровизаций, участники которых знакомились с танцем как способом выражения чувств и эмоций, учились передавать определенные эмоциональные состояния через движения, учились владеть собой и своей речью, держаться на сцене, управлять телом и голосом.

Теперь проект доступен в онлайн-формате. Первая видеолекция в рамках цикла «История танца от древности до современности» посвящена истории танца в древнем мире. Все желающие могут узнать о том, какое значение придавалось танцу в Древнем Риме и в Древней Греции, какие танцы существовали в те времена и какие сферы жизни они затрагивали.

Во второй видеолекции читатели библиотеки знакомятся с танцами южных этрусков и римлян, а из третьей лекции «Английский танец от древних времен до XV века» можно узнать об истории английского танца в контексте английской традиции и музыкальной культуры.

Эти и другие видеолекции доступны на YouTube-канале библиотеки и на сайте в разделе «Видеогалерея».



