В 2019 году в России погибли 80 тысяч пчелосемей. Ущерб экономике страны составил более двух миллиардов рублей. Сотни пчеловодов потеряли работу. Основная причина смерти насекомых — обработка полей пестицидами. По мнению доктора биологических наук, Алексея Николенко, фермеры редко сообщают точное время и место распыления химических удобрений. Пасечники не успевают перевезти или защитить пчёл.

— Фермеры часто дают объявление в газете: «поле будет обрабатываться с апреля по июнь» и формально все предупреждены, — считает Николаенко.

Оператор связи «Билайн» нашёл технологическое решение проблемы. Специалисты компании разработали платформу «Спаси пчел». Это сайт, на котором фермер может указать точное время обработки поля. Если пасека находится в радиусе семи километров от зоны распыления, пчеловоду на телефон придёт уведомление за три дня. Это позволит своевременно защитить пчёл.

Есть мобильная версия на Android и IOS. Приложение доступно для абонентов всех операторов связи, не только «Билайна». Вице-президент по клиентскому опыту ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева рассказала, что платформа уже работает во всех регионах страны. «Билайн» будет её поддерживать минимум три года, совершенствуя программу.

По данным ряда зарубежных исследований, к 2035 году медоносная пчела может вовсе исчезнуть. Это приведёт к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства. Не только к потере мёда. Это скажется и на качестве урожая, которое упадёт без опыления пчёл, и в целом на состоянии экономики, ведь более 300 тысяч пасечников в России могут потерять работу.



