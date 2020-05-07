Увидеть онлайн шествие «Бессмертного полка» 9 мая можно будет на телеканалах Победа, СТС, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте, различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на организаторов акции, волгоградцам предлагают 9 мая в 19:00 (по местному времени) после Общероссийской минуты молчания выйти на балконы или выглянуть в окна с портретами родных и близких, защищавших родную землю в годы Великой Отечественной Войны, и всем вместе исполнить песню «День Победы». Любимая россиянами мелодия «День Победы» будет звучать 9 мая после традиционной Всероссийской Минуты молчания на всех теле- и радиоканалах страны.

Кроме того, движением «Бессмертный полк России» разработан проект «Бессмертный полк – онлайн». Проект даст возможность каждому разместить портреты своих родственников – участников, ветеранов войны и собственные фото на сайте Бессмертного полка России.

Для уточнения всех вопросов, связанных с работой площадок по загрузке фотографий в проект и реализации всего проекта в целом, работает горячая линия 8-800-20-1945-0. Подробнее узнать о презентации проекта «Бессмертный полк — онлайн» можно по ссылке.



