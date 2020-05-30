Военные уже начали подготовку к праздничному салюту в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время артиллерийские расчеты приступили к подготовке орудий.

По данным пресс-службы Южного военного округа (ЮВО), 9 мая в Волгограде артиллеристы ЮВО на нижней террасе центральной набережной им. 62-й армии произведут салют из 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

Для организации салюта привлечено около 50 военнослужащих и задействовано 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, 2А30М.



