В эту пятницу в регионе будет ограничена продажа алкогольных напитков. Это связанно с проведением «Последнего звонка» в соответствии с Законом Волгоградской области от 15.03.2019г. № 17-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции». Исключение делают лишь для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, то есть кафе и ресторанов.

По данным РИАЦ, документ устанавливает ограничения для дат, в которые общеобразовательные учреждения проводят мероприятия, посвященные окончанию учебного года. В Волгограде, согласно приказу департамента по образованию администрации города от 13.05.2020 № 270 «Об окончании 2019/2020 учебного года в общеобразовательных учреждениях Волгограда», «Последний звонок» в 9,11 (12) классах запланирован на 29 мая 2020 года.



