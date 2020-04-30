Жителей региона приглашают принять участие в патриотическом онлайн-проекте «О Победе поёт Сталинград!», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта участникам предлагают записать видео поздравления для ветеранов.

Как сообщают в комитете культуры Волгоградской области,«О Победе поёт Сталинград!» – это новый формат чествования ветеранов Великой Отечественной войны в условиях самоизоляции, своеобразный песенный букет в честь Великой Победы, собранный из творческих поздравлений жителей всей Волгоградской области.

Каждое муниципальное образование Волгоградской области принимает участие в проекте в одной из 2-х номинаций. В номинации «Семейная живая открытка» записывается видеоролик в домашних условиях с поздравлением с Днём Победы. Формат поздравления может быть разноплановым: исполнение песни, стихотворения или прозы и прочее. Важное условие – наличие в кадре символики Дня Победы.

В номинации «За Победу с благодарностью» записывается видеопоздравление от руководителя органа управления культурой муниципального образования или руководителя районного/городского МКДУ (поздравление можно дополнить архивной записью концертного номера патриотической направленности в исполнении коллектива художественной самодеятельности данного муниципального образования).

Все видеоматериалы отправляются на адрес [email protected] до 5 мая 2020 года включительно. Видеоролики войдут в программу онлайн-концерта «Песни Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который будет транслироваться на федеральном портале «Культура.РФ» 9 мая 2020 года.



