Работы по замене окон в образовательных учреждениях региона будут продолжены и в 2020 году. Программа по замене окон в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования на современные пластиковые охватит все 32 муниципальных района и шесть городских округов Волгоградской области.

Как сообщают в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, замена оконных блоков планируется в 574 муниципальных учреждениях: 339 школах, 228 детских садах, семи центрах дополнительного образования. Работы будут проводиться в период летних каникул, чтобы минимизировать неудобства и совместить с текущей подготовкой помещений к новому учебному году.

Напомним, с момента старта программы в 2016 году в Волгоградской области уже обновлены свыше 31,7 тысячи оконных блоков в 978 образовательных организациях. Укрепление материально-технической базы учреждений соцсферы продолжается в рамках губернаторской программы по модернизации систем освещения, региональной госпрограммы по развитию дошкольного и общего образования, стартовавшей с 2020 года.



