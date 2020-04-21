В этом учебном году Всероссийские проверочные работы (ВПР) писать дети уже не будут, их проведение решено было перенести на начало следующего учебного года. Об этом заявил Министр просвещения Сергей Кравцов. Решение о переносе сроков проведения ВПР было принято по итогам консультаций с педагогами, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом.

Также было отмечено, что оценки за ВПР выставляться не будут. Результаты послужат для корректировки образовательного процесса.

«Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этих диагностических процедур школы, учителя получат соответствующие рекомендации, и будет выстроена необходимая методическая работа. К этой работе мы привлечём педагогические вузы, институты повышения квалификации, методические службы. Она будет координироваться Министерством просвещения», – рассказал Министр.



