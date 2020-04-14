До 17 апреля Волжская ГЭС (ПАО «РусГидро») будет работать в режиме максимально установленных сбросов в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов. Среднесуточные расходы воды составляют 25000-25500 м3/с.

Как сообщают в пресс-службе ПАО «РусГидро», после 17 апреля сбросы станут ежедневно снижаться по 2000 м³/с с выходом на «рыбохозяйственную полку» 16000 м3/с к 22 апреля. Ее продолжительность будет зависеть от фактически складывающейся гидрологической обстановки в мае текущего года.

Такие режимы работы установлены Росводресурсами в целях обеспечения водой населения Волгоградской области, проживающего на территории Волго-Ахтубинской поймы и в соответствии с действующими «Основными Правилами использования водных ресурсов Волгоградского водохранилища на р. Волге». Режимы подлежат оперативной корректировке в соответствии со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой.



