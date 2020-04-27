Каждый желающий сможет увидеть легендарный спектакль «Сталинградская Мадонна», записи которого будут транслировать на интернет-каналах Волгоградского областного театра кукол. Помимо этого, с 25 апреля уже был открыт доступ к просмотру спектакля «Насеком-off шоу», а вот «Сталинградскую Мадонну» можно будет смотреть со 2 мая.

Уже более 800 зрителей уже посмотрели спектакль по сказке Ш. Перро «Спящая красавица» и героическую сказку для зрителей самого смелого возраста «Невероятные приключения казачат». Трансляция обеих записей продлена до 20 мая.

С 25 апреля по 20 мая Театр кукол предоставит доступ к записи необычного по формату кукольного представления – остроумного спектакля-концерта «Насеком-off шоу» для детей и родителей, идея которого принадлежит Владимиру Куприну, сценарий, постановка, музыкальное оформление – Александру Авдонину (г. Саратов). Художник-постановщик – Любовь Запускалова. Этот спектакль является своеобразным продолжением понравившейся зрителям театра «Мухи-Цокотухи», второй акт которого также выполнен в форме эстрадного представления. Герои «Мухи» и другие насекомые персонажи собираются вместе и показывают вокальные, танцевальные и цирковые номера.

Со 2 по 20 мая в честь 75-летия Великой Победы Волгоградский областной театр кукол откроет доступ к записи легендарного спектакля «Сталинградская Мадонна». Постановка создана в 2003 году. Спектакль посвящён детям военного Сталинграда – погибшим и тем, кто сумел выжить в аду величайшей битвы ХХ века. Действие спектакля происходит во время Сталинградской битвы. Семилетний мальчик Ваня остался один в подвале своего разрушенного дома. Выжить ему помогла встреча с русским солдатом Николаем и немецким врачом Куртом Райнером. Каждый из них, как мог, спасал жизнь мальчика. История основана на реальных фактах. У персонажа Курта Райнера есть прототип – немецкий офицер, доктор теологии, священник, художник Курт Ройбер, который во время Сталинградской битвы создал рисунок, известный теперь под названием «Сталинградская Мадонна». Много лет спустя это изображение вернулось из Германии на русскую землю и находится сейчас в католическом храме в Волгограде.

Посмотреть записи спектаклей можно по 20 мая в любое удобное зрителям время через сайт Театра кукол в разделе «Театр на диване» или в социальных сетях.



