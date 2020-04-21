Сотрудники волгоградского планетария запустили новую рубрику «Шагаем по спутникам», где лектор научно-методического отдела Ольга Колесникова красочно описывает спутники планет.

Участникам предлагают, исходя из рассказа лектора, написать в комментарии свои предположения-догадки по этой теме. Правильный ответ подписчики узнают на следующий день в видеоматериале с помощью экспонатов зала Фуко Волгоградского планетария.

Кроме того к международному дню Матери-Земли, который отмечается 22 апреля, в социальных сетях Волгоградского планетария будут опубликованы различные статьи и видеоматериалы о нашей планете – будут приведены уникальные факты и состоятся обсуждения глобальных проблем планеты экологического характера.

Новые лекции, различные викторины и рассказы о событиях прошлого, настоящего и будущего доступны в социальных сетях Волгоградского планетария Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук.



